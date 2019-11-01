Артисты Мариинского театра отравились едой на гастролях в Москве

Для 205 человек из труппы театра через интернет заказали у частной компании готовую еду в ланч-боксах. Коробки раздали сотрудникам фонда, артистам симфонического оркестра, хора и певцам. В итоге 12 артистов из труппы Валерия Гергиева получили пищевое отравление, также пострадал ребенок.

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В ночь на 1 ноября несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра, рассказали агентству в департаменте здравоохранения Москвы. Врачи диагностировали кишечную инфекцию непонятной этиологии. Семь человек отказались от госпитализации, а шесть участников гастролей попали в больницы. Все пациенты нетяжелые, отметили в ведомстве.

«Медицинская помощь и обследование оказывается в полном объеме. Роспотребнадзор проводит все необходимые эпидемиологические мероприятия по установлению причин», — заявили в департаменте.

Некачественные продукты участники съели после репетиции около 19:00, ужинали они в гримерных и артистических комнатах. Потом артисты и музыканты выступали на опере Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда», которая продлилась около 3,5 часа. Во время представления несколько артистов и членов технической группы почувствовали симптомы пищевого отравления. Тем не менее они доиграли постановку.

Агентство не получило комментариев от поставщика питания.

На I Международный московский фестиваль «Зарядье» приехали лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского разных лет, ведущие солисты оперной труппы, хор, «Страдивари-ансамбль» и Симфонический оркестр Мариинского театра. Культурное мероприятие открылось в столице 30 октября и продлится до 4 ноября. Художественный руководитель смотра — Валерий Гергиев.