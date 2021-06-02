Артистку Елену Петрикову назначили главным режиссером Росгосцирка

Династийную артистку цирка, постановщика цирковых спектаклей и номеров Елену Петрикову назначили главным режиссером Росгосцирка. Об этом сообщил сайт kр.ru.

«Мы давно знакомы с Еленой Владимировной и ее профессиональной деятельностью. Она замечательный и очень талантливый режиссер, родилась в цирковой семье, и вся ее творческая биография связана с цирком. А главное, как мне кажется, она очень близка нам по духу. Уверен, что ее опыт, знания и энергия — это то, что сейчас необходимо компании», — заявил глава Росгосцирка Сергей Беляков.

У Елены уже есть опыт работы на руководящих должностях. Она работала помощником художественного руководителя Большого Московского цирка и исполнительным продюсером Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ». Параллельно артистка продолжала участвовать в цирковых выступлениях.

Петрикова заявила, что планирует ориентироваться на лучшие отечественные и мировые тенденции в цирковом искусстве, при этом сохраняя отечественные традиции.

Народный артист России Юрий Дуров назвал Елену мастером своего дела и талантливой артисткой с хорошими организаторскими способностями. Он отметил, что за семь лет существования фестиваля «ИДОЛ» Елене удалось привезти в Россию много интересных номеров из США, Китая, Колумбии и Германии.

«У российского зрителя была возможность увидеть лучшие аттракционы мира. Уверен, что на посту главного режиссёра она вдохнет новую жизнь в программы Росгосцирка», — отметил Дуров.

За время своей карьеры Петрикова поставила более 20 цирковых номеров и спектаклей. На данный момент артистка является одной из трех лучших цирковых режиссеров России и мира.