Культура 29 марта 2023, 16:02 Артистка Воскресенская поделилась подробностями работы в Театре сатиры

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Актриса Алина Воскресенская рассказала изданию argumenti.ru, что ее первой ролью в профессиональном театре была работа в спектакле «История любовная».

«Меня еще в труппу не взяли, а я начала репетировать, Сергей Ишханович Газаров дал такой шанс. И благодаря этой постановке меня взяли в театр», — цитирует артистку RT.

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По ее словам, у нее набираются разные хорошие роли. В частности, она играет в таких постановках, как «Дороги, которые нас выбирают», «Арбенин. Маскарад без слов», «Пигмалион», «Тетка Чарли».

«Есть и постановки, где я просто танцую в массовке, но такие роли я тоже не обесцениваю», — призналась Воскресенская.