Артист Сергей Муратов рассказал, сколько времени ему требуется для обучения лошадей | 360°

Культура 20 октября 2022, 15:57 Артист Сергей Муратов рассказал, сколько времени ему требуется для обучения лошадей

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Заслуженный артист Северной Осетии Сергей Муратов в разговоре с изданием «Петербургский дневник» рассказал, как много времени ему требуется для обучения лошадей.

Муратов впервые вместе с труппой приехал в Санкт-Петербург, чтобы выступить на арене Большого Санкт-Петербургского государственного цирка. Труппа планирует показать зрителям два больших номера, в которых задействованы шесть акробатов, шесть джигитов и шесть лошадей.

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«Все лошадки очень молодые — нет никого старше семи лет. Породы самые разные: ахалтекинцы, кабардинцы, рысаки, есть и английская порода», — сообщил Муратов.

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По словам заслуженного артиста, обучение каждой лошади проходит по-разному. Все зависит от их способностей.

«В общем, все как у людей. Я могу „ввести“ лошадь в номер за две недели», — заключил артист.