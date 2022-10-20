Артист Сергей Муратов рассказал, сколько времени ему требуется для обучения лошадей | 360°

20 октября 2022, 15:57
Артист Сергей Муратов рассказал, сколько времени ему требуется для обучения лошадей
Заслуженный артист Северной Осетии Сергей Муратов в разговоре с изданием «Петербургский дневник» рассказал, как много времени ему требуется для обучения лошадей.
Муратов впервые вместе с труппой приехал в Санкт-Петербург, чтобы выступить на арене Большого Санкт-Петербургского государственного цирка. Труппа планирует показать зрителям два больших номера, в которых задействованы шесть акробатов, шесть джигитов и шесть лошадей.
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«Все лошадки очень молодые — нет никого старше семи лет. Породы самые разные: ахалтекинцы, кабардинцы, рысаки, есть и английская порода», — сообщил Муратов.
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По словам заслуженного артиста, обучение каждой лошади проходит по-разному. Все зависит от их способностей.
«В общем, все как у людей. Я могу „ввести“ лошадь в номер за две недели», — заключил артист.
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