Культура 20 марта 2024, 16:11 Артист Мартон рассказал о всплеске эмоций зрителей на спектакле «Вертинский. Русский Пьеро»

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Спектакль «Вертинский. Русский Пьеро» начали показывать в Александринском театре Северной столицы. Исполнителем главной роли и автором идеи стал народный артист РСФСР Николай Мартон. В беседе с газетой «Петербургский дневник» он поделился деталями проекта.

Актер отметил, что испытал страх во время подготовки к полноценной музыкальной постановке, так как крайне редко демонстрировал вокальные данные на сцене.

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«Так что запел я только с Вертинским. При этом публика не выделяет какие-либо отдельные моменты: многие начинают хлопать сразу, я даже останавливаю иногда жестом этот поток аплодисментов», — добавил Мартон.

По его словам, Вертинский до сих пор имеет колоссальное влияние на зрителей. Спектакль вызывает всплески эмоций: зал и смеется, и плачет, высказался артист.