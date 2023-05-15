Культура 15 мая 2023, 15:51 Артист Беглецов рассказал, как привить молодому поколению любовь к классике Артист Беглецов посоветовал уважать интересы детей во время обучения

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В России проходит XXII Московский Пасхальный фестиваль. В нем принял участие хор мальчиков Хорового училища имени М. И. Глинки. Заслуженный артист Российской Федерации, лауреат премии правительства Петербурга Владимир Беглецов, который является руководителем коллектива, рассказал, как привить детям любовь к классической музыке. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По словам специалиста, очень важно уважать интересы молодых людей. Не стоит обесценивать их вкусы в музыке. Однако важно показать, какую музыку люди слушали ранее.

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«Если мы возьмем то, что сейчас популярно, и рассмотрим поближе, то зачастую выясняется, что за этой простотой и незамысловатостью звучания на самом деле стоит очень хорошее музыкальное образование», — отметил Беглецов.