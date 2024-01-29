Культура 29 января 2024, 18:02 Артис Голощекин назвал секретом успеха любовь к своему делу

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Петербургской Филармонии джазовой музыки 1 января исполнилось 35 лет. Ее основатель народный артист России Давид Голощекин рассказал «Петербургскому дневнику», в чем секрет его успеха.

По словам музыканта, достижения начинаются тогда, когда человек искренне предан своему делу. Именно любовь к нему готовность идти до конца, преодолевая сложности, могут привести к успеху.

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«Мне пришлось преодолеть много. Но я упрямо шел, как и все те великие музыканты, которые пытались представить это замечательное джазовое искусство, боролись за право играть эту музыку, страдали…», — отметил Давид Голощекин.

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