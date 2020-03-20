Артемьева сделала пост в Instagram впервые после ухода из «Сватов». Это вызвало шквал комментариев

Российская актриса театра и кино Людмила Артемьева опубликовала первый пост в своем Instagram-аккаунте, после новости о том, что она покидает проект «Сваты».

«Всем хорошего дня», — коротко написала Артемьева.

Подписчики актрисы сразу обрушили на нее в комментариях шквал вопросов о том, намерена ли она продолжать участие в съемках «Сватов».

«Подскажите пожалуйста, будете ли вы в «Сватах 7»? Очень переживаем», «А вы будете сниматься в новом сезоне? Очень хотим», «Вернитесь в «Сваты», пожалуйста», «Печально осознавать, что любимая актриса не сыграет роль в «Сватах», писали пользователи под опубликованной фотографией Артемьевой.

Несмотря на слова и просьбы комментаторов, артистка пока никак не ответила на разговоры по поводу ее ухода из комедийного сериала. Но об этом уже говорили ее коллеги по площадке. В частности, актриса Татьяна Кравченко поведала ранее, что Артемьева слишком «много» запросила за съемки. По словам Кравченко, аппетиты актрисы показались администраторам слишком завышенными, и в итоге «Сваты» остались без героини Ольги Ковалевой, напоминает сайт «Дни.ру».

Кроме того, исполнитель одной из главный ролей актер Федор Добронравов подтвердил, что съемки седьмого сезона «Сватов» начали без Людмилы Артемьевой.