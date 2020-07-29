Артефакты времен правления фараона Рамзеса II нашли в Египте

Было найдено несколько блоков и памятников из розового и черного гранита и известняка. В числе артефактов есть статуя Рамзеса II и фигурки богов Древнего Египта. Уточняется, что на блоках выгравированы иероглифы и изображены боги.

Рамзес правил приблизительно в 1279–1213 годах до нашей эры. Он известен своими завоеваниями новых территорий, а также успешным развитием строительства и ирригации, информирует сайт «Русская планета».

Ранее сообщалось, что в начале нынешнего года британские ученые восстановили голос египетского жреца Несьямуна. Он скончался около трех тысяч лет назад. По словам экспертов, у мумии хорошо сохранились голосовые связки и гортань. Специалистам удалось составить модель органов речи и изготовить искусственный образец, который соединили с динамиками. В итоге получился средний между «а» и «э» звук.