Артефакты нашли на стройплощадке Универсиады в Екатеринбурге

Археологи обнаружили артефакты на стройплощадке деревни Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на руководителя проекта Михаила Уварова.

«С институтом археологии в течение восьми месяцев определили четкие границы охраны, извлекли артефакты — остатки очага и керамики — и передали их в реестр охраны памятников в Москву», — рассказал Уваров.

С площадки сняли все ограничения. Под охраной остались девятое и десятое Карасьи озера и Разбойничий остров, которые не относятся к будущим объектам Универсиады.