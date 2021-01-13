Арт-шок: выставка Ленина в Брянске вызвала гнев коммунистов

В Брянске с запозданием открылась выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Владимира Ленина. Зрителей ждут необычные и провокативные портреты Ильича. На одной картине вождь пролетариата знакомится с обнаженной Еленой, которая шепчет ему свое имя куда-то под полу пиджака. Коммунисты ожидаемо назвали выставку пошлой. А художник Вася Ложкин заявил «360», что главное в картинах — это контекст.

Владимир Ленин родился 22 апреля 1870 года, в 2020-м отмечалось 150 лет с этой даты. Из-за пандемии брянские художники провели вернисаж 7 ноября. А внимание экспозиция привлекла только сейчас.

«Омерзительная пошлость», — охарактеризовали выставку в «Клубе левых историков и обществоведов».

«Для чего детям показывают похабные картины с Лениным? Почему „Брянская учительская газета“ популяризирует эту выставку?» — выразили недоумение историки. Газета писала об открытии и публиковала фотографии с торжества, однако на снимки не попали картины, вызвавшие впоследствии интерес.

В январе о картинах рассказал сайт «Брянский ворчун». Организатор выставки Сергей Клещиков сообщил изданию, что картина «Я Ленин. Я Лена» описывает, как девушка восхищается вождем. Из-за шумихи, поднявшейся вокруг нее, теперь на выставку не пустят посетителей до 18 лет, посетовал организатор.

Лидер брянского отделения КПРФ Андрей Архицкий назвал выставку позором и мракобесием.

«Я не понимаю, кто ее разрешил. Ведь это нарушение всех этических норм и правил», — заявил он сайту «Городской». Архицкий призвал закрыть экспозицию.

Источник фото: avchernov.ru

Художник-карикатурист Вася Ложкин считает, что отношение к выставке зависит от контекста. Он заявил «360»: «Если там все такие картинки, и это выставка о том, как мы не любим Ленина, и как хорошо, что развалился Советский Союз, то это, в общем-то, вполне нормально. Если выставка, наоборот, посвящена 150-летию со дня рождения Ленина и там [представлено] почитание этого человека, то, на мой взгляд, картинка эта неуместная».

Ложкин напомнил, что, с одной стороны, «есть масса эротических анекдотов про Ленина, про их отношения с Крупской». С другой, Ленин находится в Мавзолее на Красной площади, «и никто его оттуда не убирает». «Для многих он сакральная фигура. Поэтому трогать, наверное, это не стоит», — считает художник.