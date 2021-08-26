Арт-объект весом в четыре тонны установили в Тюмени

Четырехтонный арт-объект установили во дворе одного из домов квартала «Октябрьский» в Тюмени. Он представляет из себя блестящий круг из нержавеющей стали. Об этом сообщил 72.ru.

По задумке автора проекта Александра Савинова, скульптура символизирует бесконечность, Солнце или Луну. Арт-объект получил название «Бесконечность». «Арт-объект, стоящий в центре, отражает все происходящее вокруг, олицетворяя цикличность нашей жизни и Вселенной», — рассказал скульптор. Работу создали в Екатеринбурге техникой холодного проката из уральской стали. На создание работы было потрачено три месяца. Объект шлифовали и полировали вручную, передал Infox.