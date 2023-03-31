Культура 31 марта 2023, 16:31 АРТ-фестиваль «Роза Ветров» состоится в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде состоится АРТ-фестиваль «Роза Ветров». Мероприятие пройдет с 27 по 30 апреля. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные организаторов.

Нижний Новгород выступит на фестивале в статусе «Молодежной столицы России». Мероприятия состоятся в Нижегородской филармонии им. М. Л. Ростроповича, театре «Вера», Центральном дворце культуры железнодорожников и ТЮЗе.

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Для гостей «Розы Ветров» подготовят цикл мастер-классов и творческие встречи со знаменитыми педагогами России.