Арнольд Шварценеггер снимется в сериале от Netflix

Стриминговый сервис Netflix создаст сериал, где в главной роли сыграет Арнольд Шварценеггер. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Deadline.

Также актер одновременно будет и продюсером проекта. Должность режиссера и исполнительного продюсера занял Фил Абрахам. Сценарий напишет Ник Сантора.

По сюжету главный герои — отец и дочь. Они втайне друг от друга работают на спецслужбы, и неожиданно этот секрет всплывает. Родственники начинают выполнять совместные миссии, а также пытаются наладить отношения после открывшейся правды.

Ранее компания Warner Bros. показала трейлер фильма «Элвис». В нем будет освещена биография исполнителя Элвиса Пресли. Режиссером проекта стал Баз Лурман, который известен по работе над «Великим Гэтсби». Главную роль исполнил Остин Батлер. Также в фильме сыграли Том Хэнкс, Оливия ДеДжондж, Келвин Харрисон-младший.

Сюжет расскажет о том, как Элвис Пресли добился своей популярности. Изнасально премьера была намечена на ноябрь прошло года, но потом ее перенесли на июнь.