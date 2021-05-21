Детское Евровидение пройдет в Париже в декабре

Европейский вещательный союз объявил о месте и времени проведения Детского Евровидения. Конкурс пройдет 19 декабря в Париже, сообщила пресс-служба союза.

Конкурсанты выступят на площадке филармонии «Музыкальная Сена». Мероприятие будет транслировать французская общественная телерадиокомпания France Télévisions.

Париж примет Детское Евровидение после победы Валентины, представлявшей страну на детском песенном конкурсе в Польше в прошлом году.

В последний раз Евровидение проходило во Франции 43 года назад. Тогда в конкурсе принимали участие взрослые исполнители.

Детское Евровидение пройдет в 19-й раз. В нем участвуют певцы от 9 до 14 лет из Европы, Средней Азии и Австралии.

В 2020 году Россию на конкурсе представила 11-летняя София Феськова. Она заняла 10 место из 12.

В 2017 году на Детском Евровидении победила россиянка Полина Богусевич с песней «Крылья». В 2006 году победу завоевали сестры Толмачевы, представлявшие страну с песней «Весенний джаз».