Архивно-библиотечный фонд ВДНХ открыл еще три отдела

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала об открытии трех новых отделов в архивно-библиотечном фонде Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Об этом написал сайт «Москва.ру».

В ниж уже представлены более трех тысяч фотографий и газетных материалов.

В пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы добавили, что все желающие смогут ознакомиться с историей выставки и найти там кадры с экспозициями прошлых лет, а также прочитать об их организаторах и участниках.