Архив адмирала Колчака выставили на французский аукцион

По словам директора единственного в России Центра изучения истории гражданской войны в Омске Галины Бородиной, предметы доступны для аукциона после смерти внука Колчака.

«Умер внук Колчака, который жил в Париже, и его друзья выставили на продажу прекрасный, совершенно уникальный архив, в котором фотографии Колчака, его письма жене и другие уникальные документы. Этот архив очень ценен для России, и будет очень печально, если он уйдет в частный архив. Конечно, это не наш уровень, но мы проинформировали Министерство культуры и Государственный архив Российской Федерации, мы очень заинтересованы, чтобы этот архив был приобретен. Торги состоятся 21 ноября», — отметила Бородина.

Директор центра добавила, что архив Колчака «очень ценен для России» и печально будет отдать его в частный архив.

«Конечно, это не наш уровень, но мы проинформировали Министерство культуры и Государственный архив Российской Федерации, мы очень заинтересованы, чтобы этот архив был приобретен», — подчеркнула Галина Бородина.

Газета «Известия» напомнила, что одного из лидеров Белого движения времен Гражданской войны Александра Колчака расстреляли по постановлению Иркутского военно-революционного комитета зимой 1920 года. На год раньше его жена и сын уехали в Румынию, а затем — во Францию.

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