Архитекторы предложили переделать Мавзолей

Союз архитекторов предложил проектировщикам принять участие во Всероссийском конкурсе на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади. Авторов лучших работ наградят.

Конкурс приурочили к очередному международному архитектурному фестивалю «Зодчество». Огранизаторы состязания выбрали именно Мавзолей, потому что он расположен недалеко от Музея русской архитектуры, сообщает сайт конкурса.

«Нахождение вождя Великой Октябрьской социалистической революции В. И. Ленина в Мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации вечной памяти и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя», — говорится в тексте положения.

К конкурсу приглашают всех желающих архитекторов, студентов, художников и дизайнеров. Участникам нужно будет создать фор-эскиз проекта Мавзолея, а также придумать маршрут от здания к музею на Воздвиженке. Приветствуются любые идеи.

Лучшие работы наградят дипломами, а авторов пригласят поучаствовать в специальном выпуске YouTube-канала ОpenArch.