23 ноября 2023, 13:52
Архитекторы Петербурга призвали перестать оценивать здания в городе по году постройки
Руководитель архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн заявил, сегодня Петербург чуть ли не единственный город в мире, в котором ценными считаются здания по году их постройки. Однако это не совсем верно, поскольку все надстройки, перестройки и перепланировки тоже стоит учитывать. Об этом написал «Петербургский дневник».
Ранее в Смольном Петербурга опровергли информацию о том, что власти планируют снести около 400 исторических зданий в городе. Накануне Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры опубликовал проект изменений в закон об охранных зонах исторической застройки.
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Специалисты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры проработали критерии отнесения тех или иных зданий к различным категориям.
Санкт-Петербург
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