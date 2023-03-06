Культура 06 марта 2023, 18:48 Археологии обнаружили в Британии древнюю вазу, подтверждающую проведение гладиаторских боев

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Британские археологи обнаружили древнюю вазу в Уэст-Лодж. Артефакт подтвердил, что в Римской Британии проводились гладиаторские бои. Об этом сообщили National News со ссылкой на Planet Today.

На вазе присутствуют четыре имени — Мемнон, Валентин, Секунд и Марио. Данные имена носили гладиаторы, которые сражались в Колчестере. Напротив имени Мемнон присутствуют инициалы SAC и цифра VIIII, которые говорят о том, что мужчина сражался девять раз и смог выжить.

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Ваза является единственным подтверждением того, что римские гладиаторские бои проводились на территории Соединенного Королевства.

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