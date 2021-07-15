Археологи обнаружили стены первого в мире храма в Иерусалиме

Израильские археологи обнаружили остатки первого Храма, возведенного в Иерусалиме. Как сообщается в библейских преданиях, сооружение было уничтожено в 586 году до нашей эры во время вторжения вавилонян. Об этом сообщило The Jerusalem Post.

С помощью находки специалисты могут более четко определить расположение древнего Иерусалима перед его разрушением вавилонянами.​ Ранее специалисты предполагали, что остатки сооружения были каменными городскими постройками. Однако найденный фрагмент подтверждает, что это именно стены древнего Храма, сообщил «Мир 24».

Теперь археологи смогут восстановить линию городской стены. Доктор Филип Вукосавович отметил, что ширина сохранившейся части сооружения составляет около пяти метров, а высота около трех метров.