Археологи обнаружили старинные артефакты в Москве на Сретенке

Московским археологам удалось обнаружить керамические артефакты XVI — конца XIX века на улице Сретенка во время раскопок. Их количество уже достигло 200. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт мэра Москвы.

Руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов отметил, что количество найденных артефактов уже высоко. Оно достигло 200, при этом работы на Сретенке стартовали недавно.

«Отдельного внимания из этой коллекции заслуживают 12 фрагментов чернолощеных колокольчиков XVII–XVIII столетий. Свой темный цвет такая керамика приобретала благодаря специальному обжигу и обработке галькой — лощению. Вероятнее всего, колокольчики использовались в качестве игрушек, однако археологам еще предстоит изучить этот вопрос», — заявил Емельянов.

Также ученым удалось обнаружить керамические подсвечники, помадные банки и печные изразцы. Обнаруженные предметы быта будут выставлены в музеях города после того, как специалисты проведут все необходимые процедуры.