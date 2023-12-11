Культура 11 декабря 2023, 15:09 Археологи нашли в Москве почти девять тысяч уникальных находок Почти девять тысяч уникальных находок обнаружили археологи в Москве в 2023 году РИА «Новости»

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С начала 2023 года в Москве археологи нашли свыше 211 тысяч исторических артефактов, среди них — почти девять тысяч индивидуальных находок. Об этом рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

«Сезон был очень интересный, площадь раскопок в этом году составила почти 10 тысяч квадратных метров», — сообщил он.

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С января ученые обнаружили более 8900 индивидуальных находок. Среди них — серьга XVIII века с Яузской улицы, сделанная из необычного белого металла со вставкой из стекла, а также фрагменты стеклянных браслетов XII века, найденные в районе Китай-города.

«Специалисты считают, что это уже признаки городской культуры. Москва тогда была крупным городом», — отметил глава ведомства.

Археологам удалось обнаружить игрушки, медные монеты, посуду и обувь, а также лезвие конька XIX века.

В прошлом году с правого берега Москвы-реки археологи достали 117 старинных ценностей. Почти половину из них уже отреставрировали.