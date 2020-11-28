Археологи нашли уникальные артефакты после таяния ледника в Норвегии

Норвежские археологи обнаружили коллекцию древних артефактов на склоне горы в национальном парке Ютунхеймен в Норвегии.

Обнаружить артефакты удалось после таяния ледника, пишет Daily Mail. Археологи нашли почти 70 древков стрел, обувь, ткани, а также кости оленей.

Радиоуглеродное датирование показало, что самые старые изделия относятся к 4100-м годам до нашей эры, а самые последние — к 1300-м годам нашей эры.

Некоторые стрелы смогли сохраниться практически в первоначальном виде. Это произошло благодаря тому, что большую часть времени они пролежали в недрах ледника. На наконечниках все еще были видны следы смолы и шпагата, с помощью которых их крепили к деревянному древку.

В ноябре археологи в рамках изучения национального парка Нью-Форест в Гэмпшире нашли следы человеческого поселения. Их возраст достигает 7000 лет. Здесь сохранились орудия из кремния и обугленные остатки лесных орехов. В ходе дальнейших раскопок были выявлены следы канавы в форме кольца. Помимо прочего, найдены четыре урны с кремированными костями.