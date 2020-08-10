Археологи нашли старинный византийский медальон на раскопках в Крыму

Он отметил, что на лицевой стороне медальона изображен конный всадник. Специалисты предполагают, что это Георгий Победоносец, информирует «Газета.ру».

Изделие металлическое, сделанное из свинца либо бронзы. По мнению Герцена, такой медальон могли носить представители военного сословия.

Ранее «360» сообщал, что группа археологов во время раскопок на территории древнего города Перге обнаружила статую женщины, возраст которой — порядка 1700 лет. Скульптура относится к эллинистическому периоду.

Как пишут СМИ, после реставрации найденную скульптуру разместят в Археологическом музее Антальи. Отмечается, что Стамбульский университет регулярно ведет в Перге археологические раскопки с 1946 года. 11 лет назад этот город включили в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.