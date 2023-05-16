Культура 16 мая 2023, 14:32 Археологи нашли на раскопках в Анапе новые артефакты эпохи Античности

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Археологи нашли уникальные античные артефакты на раскопках в Анапе. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

Находкой археологов стал медальон Афродиты, относящийся примерно к I веку до нашей эры. Также в ходе раскопок обнаружили ряд сосудов, которые изготавливали специальным методом. Мастерские по их производству были в Сидоне, Александрии, Тире, Риме и Галлии.

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«Уникальной находкой стала терракотовая статуэтка, изображающая сидящую девочку с корзиной плодов на краю колодца. Интерес представляет разноцветная стеклянная чаша того же времени, выполненная в технике миллефиори», — отметили в пресс-службе ведомства.

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