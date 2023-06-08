Культура 08 июня 2023, 17:40 Археологи нашли древнейшую статую буддийского слона на востоке Индии

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Археологические раскопки в восточной Индии увенчались успехом, там обнаружилась очень древняя статуя буддийского слона. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на Planet Today.

Возраст статуи достигает 2300 лет, уточнил «ПолитЭксперт». Она выполнена из скальной породы и соответствует по стилю и материалу другим изделиям этого времени и региона.

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«Мы исследовали долину реки Дайя, чтобы задокументировать ее наследие. Эта область богата артефактами древнего буддизма, который здесь процветал», — отметил историк Анил Дхир.

Он добавил, что буддизм распространился на территории Индии примерно к II веку до нашей эры.

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