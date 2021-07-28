Археологи из Саудовской Аравии обнаружили портрет последнего вавилонского царя

Археологи из Саудовской Аравии нашли изображение последнего вавилонского царя. Оно вырезано в скале. Возраст изображения составляет 2,5 тысячи лет назад. Об этом сообщил The Daily Mail.

Ученым удалось выяснить, что на изображении портрет царя Набонида. Царь изображен в окружении змеи, полумесяца, солнца и цветка. Ученые планируют установить значение этих символов. Одна из версий заключается в том, что они символизируют богов месопотамского пантеона: Иштар, бога солнца Шамаша и лунного бога Сина, которого очень почитал Набонид.

Также рядом с рисунком находились 26 строк клинописи. Найденная надпись стала самой длинной из всех, что удалось обнаружить археологам на территории Вавилона, передал «Мир 24».