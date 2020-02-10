Археологи из Нидерландов обнаружили древнеегипетскую «игру смерти»
Исследователи из Маастрихтского университета в Нидерландах предположили, что древние египтяне использовали настольную игру сенет для связи с загробным миром. Сейчас она хранится в Розенкрейцерском египетском музее США. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на The Journal of Egyptian Archaeology.
По догадках археологов, в сенет играло два человека. Каждый из них двигал пять пешек по доске с квадратами. Ходы определялись по броску игральных костей. Победителем становился тот, чьи пять фигур первыми оказывались на противоположной стороне.
Ученые предположили, что изначально игра была развлечением. Однако позже в гробницах нашли фрески, на которых живые играли в сенет с погибшими.
Специалисты заключили, что жители Древнего Египта считали игру каналом связи с загробным миром.