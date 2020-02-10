Археологи из Нидерландов обнаружили древнеегипетскую «игру смерти»

По догадках археологов, в сенет играло два человека. Каждый из них двигал пять пешек по доске с квадратами. Ходы определялись по броску игральных костей. Победителем становился тот, чьи пять фигур первыми оказывались на противоположной стороне.

Ученые предположили, что изначально игра была развлечением. Однако позже в гробницах нашли фрески, на которых живые играли в сенет с погибшими.

Специалисты заключили, что жители Древнего Египта считали игру каналом связи с загробным миром.