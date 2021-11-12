Археолог рассказал, какое произведение искусства считается древнейшим в мире

Археолог Дитрих Стаут из Университета Эмори в Атланте рассказал о древнейшем в мире произведении искусства, которое было выполнено почти 45,5 тысячи лет т назад. Речь идет о рисунке поросят, нанесенном на стены пещеры Леанг Тедонгнге в Индонезии. Об этом сообщило издание Planet Today.

Многие из ученых до сих пор не могут прийти к однозначному выводу, стоит ли считать этот рисунок произведением искусства или нет, написала «Экономика сегодня».

«В изучении палеолитического искусства есть большая проблема: мы не знаем, что такое искусство», — признался Стаут.

Археолог выделил несколько лагерей в археологии, которые придерживаются разных определений того, что можно считать искусством. Большинство считает, что это создание чего-либо без видимой практической пользы.