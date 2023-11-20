Культура 20 ноября 2023, 13:06 «Аргументы и факты»: стихи Андрея Дементьева прозвучали со сцены Кремлевского дворца

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В Кремлевском зале накануне прошел концерт, посвященный поэту, телеведущему и колумнисту Андрею Дементьеву. Его стихи можно было услышать в исполнении Максима Аверина, Евгения Князева, Юлии Рутберг, Олега Погудина, Тараса Кузьмина и других артистов, написали «Аргументы и факты».

Все шесть тысяч билетов раскупили за два месяца до концерта. Гости могли услышать как известные стихи гражданской лирики Дементьева, так и более камерные произведения.

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В рамках спецпроекта «Все начинается с любви» был создан виртуальный музей поэта, который доступен по ссылке.