Культура 22 марта 2024, 10:36 «Аргументы и факты» анонсировали пресс-конференцию в честь начала проекта «Культурная столица года»

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Издательский дом «Аргументы и факты» проведет пресс-конференцию, посвященную началу реализации общенационального проекта «Культурная столица года». Мероприятие состоится 25 марта.

Конкурс впервые стартовал в 2023 году. Тогда жюри выбрало культурной столицей 2024-го Нижний Новгород. В 2025-м это звание будет носить город Грозный.

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Вскоре административные центры начнут борьбу за соответствующий статус 2026 года. Прием заявок инициируют с 1 июля, а результаты состязания объявят в декабре текущего года.