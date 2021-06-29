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    29 июня 2021, 18:15

    Apple сняла сериал по романам Айзека Азимова

    Полина Гребенщикова

    На видеосервисе Apple TV+ выйдет сериал «Основание» по романам американского писателя-фантаста русского происхождения Айзека Азимова. Премьера запланирована на 24 сентября, сообщило ИА Nation News.

    Apple сняла сериал по романам Айзека Азимова

    Действие сериала происходит в Галактической империи, находящейся на грани вымирания. Ученый Гэри Селдон создает организацию «Основание», члены которой смогут восстановить цивилизацию после апокалипсиса.

    Главные роли в сериале исполнили Ли Пейс («Хоббит») и Джаред Харрис («Чернобыль»). А продюсером проекта выступила дочь писателя Робин.