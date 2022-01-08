Apple снимет байопик о жизни и карьере Одри Хепберн

Компания Apple, которая занялась кинопроизводством для собственного стриминга Apple TV+, запустила в работу фильм о жизни и карьере Одри Хепберн. Режиссером проекта стал Лука Гуаданьино («Назови меня своим именем»), а на главную роль выбрали Руни Мару.

Актриса, как отметил «Ридус», станет еще и продюсером картины производства Apple Studios. Сценаристом выступит Майкл Митник.

Подробности сюжета, как и дата релиза будущего фильма, пока не разглашаются. По слухам, Apple намерены пустить картину в кинотеатральный прокат, но официального подтверждения этой информации нет.

Руни Мару дважды номинировали на «Оскар»‎: за роль в фильме «Девушка с татуировкой дракона», и за работу в ленте «Кэрол»‎, напомнил RT. Гуаданьино в 2018 году также был номинантом премии Американской киноакадемии за картину «Назови меня своим именем». Эта картина взяла награду в категории «Лучший адаптированный сценарий»‎.

Киноленты «Рядом» режиссера Тамары Дондурей и «Призрачно-белый» Марии Игнатенко отобраны в программу 51-го Международного кинофестиваля в Роттердаме.

Международный кинофестиваль в Роттердаме — это один из крупнейших и значимых кинофестивалей мира. В наступившем году он состоится с 26 января по 6 февраля.