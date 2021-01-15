Apple проспонсирует фильм о Наполеоне с Хоакином Фениксом

Изначально над проектом работала студия Fox Film. Однако из-за творческих разногласий компании и режиссера кинокартины «Прометей» производственный процесс остановился. После этого на выручку проекту пришла Apple.

Фильм о Наполеоне носит рабочее название Kitbag или «Вещмешок». Главная роль досталась Хоакину Фениксу. Американец сыграет Бонапарта во время восхождения на трон Франции. В киноленте также расскажут про его дальнейшее падение и непростые взаимоотношения с женой Жозефиной, написал сайт Newinform. Над сценарием работает Дэвид Скарпа.

Предположительно, байопик выйдет сразу на стриминговой платформе Apple TV+, но пока подробности производства держатся в секрете.

Съемки киноленты стартуют в 2022 году. Дата премьеры неизвестна.