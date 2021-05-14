Apple покажет экранизацию пьесы «Макбет» с Дензелом Вашингтоном в главной роли
Стриминговый сервис Apple TV+ выкупил права на показ экранизации пьесы Уильяма Шекспира «Макбет». Главную роль в ленте исполнит актер Дензел Вашингтон, написало ИА Nation News.
Отмечается, что режиссером картины станет Джоэл Коэн. Роль Леди Макбет сыграет Фрэнсис Макдорманд. Она стала обладательницей премии «Оскар» в 2021 году за съемки в фильме «Земля кочевников».
Пока неизвестно, когда экранизация «Макбета» выйдет в прокат. Релиз представят на Apple TV+.