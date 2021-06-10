Apple показала первый трейлер сериала про инопланетян

На стриминговом сервисе Apple TV+ вышел первый трейлер фантастического сериала «Вторжение». Сериал расскажет о вторжении инопланетян на Землю, написало ИА Nation News.

Слоган сериала — «Держись за свою человечность». О сюжете пока известно немногое, кроме того, что это будет история контакта с инопланетными существами и реакции на них героев, живущих на разных континентах. Однако по трейлеру ясно, что сериал будет динамичным и с большим количеством экшен-сцен.

Одним из создателей сериала стал Саймон Кинберг, который ранее продюсировал фильм «Марсианин» и писал сценарий к «Шерлоку Холмсу» с Дауни-младшим. А среди актеров есть Сэм Нил («Парк Юрского периода») и Сиори Куцуна («Дэдпул-2»).

Первая серия «Вторжения» выйдет 22 октября.