Apple купила права на новую кинокартину с Хэнксом

Корпорация Apple приобрела эксклюзивные права на новый фильм «Финч», в котором главную роль исполнил американский актер Том Хэнкс. Об этом сообщило РИА ФАН.

В центре сюжета — инженер-робототехник Финч, выживший после катастрофы, которая превратила планету в пустошь. Он живет в бункере под землей вместе с собакой, но однажды решается отправиться в путешествие с роботом и питомцем.

По данным информагентства, компания Universal должна была изначально выпустить картину в прокат. Теперь фильм выйдет на платформе Apple TV+. Дата премьерного показа пока неизвестна.