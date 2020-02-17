Apple и Спилберг сняли сериал «Удивительные истории». Первый трейлер

Компания Apple показала первый трейлер фантастического телесериала «Удивительные истории» режиссера Стивена Спилберга. Это перезапуск франшизы, которая выходила на телеканале NBC с 1985 по 1987 год.

Судя по опубликованному видео, зрителя ждет семейная фантастика с элементами ужасов. Всего в первом сезоне будет пять уникальных историй. Показ сериала начнется 6 марта на стриминговом сервисе Apple TV Plus.

Ранее СМИ сообщали, что для возрождения сериала Apple заключила контракт на производство контента с компанией Стивена Спилберга Amblin Television. Также фирме пришлось выкупить права на товарный знак «Удивительные истории» у холдинга Comcast, который владеет телекомпанией NBC.

Бюджет на производство каждой серии составил пять миллионов долларов. Исполнительным продюсером стал сам Спилберг. В помощь ему Apple передала команду специалистов, которая ушла из Sony.