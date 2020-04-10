Apple и Netflix претендуют на новую картину Мартина Скорсезе

По данным издания, главные роли в предстоящем фильме сыграют актеры, много снимавшиеся у Скорсезе в прошлом — Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо.

В 2019 году студия Paramount Pictures согласилась на производство картины, однако бюджет в 200 миллионов долларов показался представителям студии чересчур большим.

Они согласились на финансирование со стороны. Отмечается, что режиссер уже обратился за помощью к MGM, Universal Studios, Netflix и Apple.