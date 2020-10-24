Кинокомпания MGM провела неофициальные переговоры с корпорацией Netflix и компанией Apple о показе своего нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time to Die) на стриминговой платформе.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Показ фильма может потенциально принести миллионы долларов в случае показа в потоковом режиме. В MGM отказалась комментировать какие-либо переговоры, но сообщили, что фильм «не продается».

«Релиз фильма отложен до апреля 2021 года», — сказал представитель MGM.

В Netflix и Apple от комментариев отказались. Amazon Studios, еще один потенциальный покупатель, заявила, что в настоящее время не ведет переговоров о приобретении нового фильма о Бонде.

Первоначально он должен был выйти в кинотеатрах в апреле 2020 года, но был отложен до ноября после того, как пандемия Covid-19 вынудила закрыться кинотеатры по всему миру. Несмотря на то, что кинотеатры снова начали открываться, зрители не спешат в них возвращаться, а студии неохотно выпускают полнометражные картины. Поэтому премьера фильма «Не время умирать» был перенесена на апрель 2021 года.

Агентство подчеркнуло, что приобретение прав на этот фильм стало бы знаковым событием для потокового сервиса и могло бы привлечь подписчиков, желающих посмотреть последний фильм о Бонде.

Трек, избранный главной темой фильма, записала исполнительница Билли Айлиш.