Апартаменты Екатерины II в Царском Селе отреставрируют к 2022 году
Апартаменты Екатерины II в Царском Селе отреставрируют к 350-летнему юбилею Петра Великого. Это произойдет в июне 2022 года. Об этом сообщил ТАСС.
По данным ИА «Невские новости», председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер рассказал, что программа реставрации была разработана еще в прошлом году. Будет воссоздано личное пространство Екатерины II, а также ее личные вещи, которые были утрачены во времена Второй мировой войны.