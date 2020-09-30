Апартаменты Екатерины II в Царском Селе отреставрируют к 2022 году

По данным ИА «Невские новости», председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер рассказал, что программа реставрации была разработана еще в прошлом году. Будет воссоздано личное пространство Екатерины II, а также ее личные вещи, которые были утрачены во времена Второй мировой войны.