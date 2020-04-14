Антон Долин оценил топ-6 лучших фильмов по версии Артема Дзюбы

По данным издания, в топ-6 футболиста вошли следующие картины: «P.S. Я люблю тебя», «Игры разумов», «Мстители», «Властелин колец», «Голая правда» и «Храброе сердце».

По словам Долина, это выбор настоящего народного героя — коммерческие фильмы Голливуда, яркие и броские, посвященные победе добра над злом.

«Они разные по жанру, что говорит о широком вкусе», — обратил внимание Долин.

По его мнению, никто не обязан иметь изысканный вкус в области, в которой он не является профессионалом.