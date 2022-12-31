Культура 31 декабря 2022, 18:13 Ансамбль РВСН «Красная звезда» исполнил попурри известных композиций к Новому году

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Минобороны показало видео, на котором ансамбль песни и пляски ракетных войск стратегического назначения (РВСН) «Красная звезда» исполняет попурри известных композиций. Россиянам предложили «зарядиться настроением» к Новому году.

Ансамбль подготовил к праздникам целый ряд музыкальных видеороликов. В официальных аккаунтах Минобороны России в соцсетях покажут лишь лучшие из них, пояснила пресс-служба оборонного ведомства. Артисты записали видеоклипы на песни «Великая страна», «Аве Мария», «Ярмарка», «Гладиатор» и «Три белых коня», попурри на темы песен группы «Любэ» и композицию «Музыкальный каламбур».

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Ансамбль «Красная звезда» существует с марта 1977 года и за это время дал более пяти тысяч концертов с участием сотен тысяч зрителей. Его номера были широко представлены на радио и телевидении. Коллектив известен не только прекрасными аранжировками мелодий и фирменным стилем, но и колоритными национальными костюмами.

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В прошлом году ансамбль представил компакт-диск с лучшими номерами из своего репертуара.