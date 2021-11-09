Анонсирован второй сезон «Игры в кальмара»

Режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон Хек анонсировал второй сезон сериала. Его слова привело агентство AP.

Режиссер отметил, что сама идея второго сезона уже придумана. Но быстро провести съемки не получится.

«Вы просто не оставили нам выбора. Но я могу сказать, что в самом деле будет второй сезон. Я думаю о нем прямо сейчас. Я в процессе планирования. Но сейчас еще слишком рано говорить, когда и как это произойдет», — подчеркнул Хван Дон Хек.

В своих прошлых интервью режиссер заявлял, что хотел сделать главным героем нового сезона организатора жестоких игр — человека в золотой маске. Он пояснил, что основным мотивом продолжения сериала могут стать рассуждения о роли полиции в современном обществе.

По словам автора сериала, в новостях появляется все больше сообщений, что призванные предотвращать преступления стражи порядка опаздывают, что только увеличивает количество жертв.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал самым успешным проектом в истории стриминговой платформы Netflix. Меньше чем за месяц историю смертельно опасной борьбы за денежный приз посмотрели 111 миллионов пользователей.