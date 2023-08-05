Культура 05 августа 2023, 07:36 Анна Нетребко подала иск на 360 тысяч долларов на нью-йоркский театр «Метрополитен-опера» AP: Нетребко потребовала от «Метрополитен-опера» 360 тысяч долларов за отмену выступлений РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская оперная певица Анна Нетребко подала иск в суд на нью-йоркский театр «Метрополитен-опера». Она потребовала компенсацию в 360 тысяч долларов (более 34 миллионов рублей) за отмененные выступления. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Жалоба поступила 4 августа в суд Южного округа штата Нью-Йорк. В иске Нетребко указала, что руководство театра нарушило договоренности и дискриминировало ее по национальному признаку, отменив выступления в 2024–2025 годах.

Реклама

Певица подчеркнула, что публичные высказывания директора театра Питера Гельба «негативно сказались на отношении к Нетребко среди зрителей», вызвав протесты против нее.

Нетребко также заявила, что требование театра отказаться от поддержки руководства России вызвало критику в ее адрес на родине.

По словам исполнительницы, действия «Метрополитен-опера» вынудили ее продать свою квартиру в Нью-Йорке и нанесли «значительный моральный ущерб».

В марте текущего года суд обязал руководство «Метрополитен-опера» выплатить Анне Нетребко более 200 тысяч долларов (более 18,9 миллионов долларов) в качестве компенсации за отмену выступлений в 2022 году.