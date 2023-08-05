05 августа 2023, 07:36
Анна Нетребко подала иск на 360 тысяч долларов на нью-йоркский театр «Метрополитен-опера»
AP: Нетребко потребовала от «Метрополитен-опера» 360 тысяч долларов за отмену выступлений
Российская оперная певица Анна Нетребко подала иск в суд на нью-йоркский театр «Метрополитен-опера». Она потребовала компенсацию в 360 тысяч долларов (более 34 миллионов рублей) за отмененные выступления. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
Жалоба поступила 4 августа в суд Южного округа штата Нью-Йорк. В иске Нетребко указала, что руководство театра нарушило договоренности и дискриминировало ее по национальному признаку, отменив выступления в 2024–2025 годах.
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Певица подчеркнула, что публичные высказывания директора театра Питера Гельба «негативно сказались на отношении к Нетребко среди зрителей», вызвав протесты против нее.
Нетребко также заявила, что требование театра отказаться от поддержки руководства России вызвало критику в ее адрес на родине.
По словам исполнительницы, действия «Метрополитен-опера» вынудили ее продать свою квартиру в Нью-Йорке и нанесли «значительный моральный ущерб».
В марте текущего года суд обязал руководство «Метрополитен-опера» выплатить Анне Нетребко более 200 тысяч долларов (более 18,9 миллионов долларов) в качестве компенсации за отмену выступлений в 2022 году.
Суд
Нью-Йорк
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