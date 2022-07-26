Уроженка Оренбурга Анна Линникова победила в конкурсе «Мисс Россия — 2022». Корону ей вручила «Мисс Россия — 2019» Алина Санько из Москвы, сообщило РИА «Новости».

«„Мисс Россия — 2022“ становится Линникова Анна, Оренбург», — объявила она на церемонии.

Анна Линникова учится на втором курсе Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики по направлению PR. Занимается шитьем, изучает французский язык и путешествует. Ей 22 года.

В финал вышли 25 участниц из разных регионов России в возрасте от 18 до 23 лет. Статус «I Вице-мисс Россия — 2022» получила Анна Будаева родом из Чувашии, «II Вице-мисс Россия — 2022» — Дарья Немаева из Хабаровского края.

Из-за пандемии в последний раз конкурс «Мисс Россия» проходил в 2019 году.