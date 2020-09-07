Анна Фроловцева из «Ворониных» прокомментировала слухи о болезни

Актриса Анна Фроловцева не появилась на похоронах своего партнера по сериалу «Воронины» Бориса Клюева. Поползли слухи о том, что у Фроловцевой проблемы со здоровьем. Она рассказала «360», что сдала тест на коронавирус.

Фроловцева заявила, что находится дома, ее не госпитализировали.

Я дома. Немножечко простывшая. Анализ [на коронавирус] сдала — жду, когда будет результат. Анна Фроловцева актриса

Борис Клюев скончался 1 сентября. Народному артисту России было 76 лет.

Прощание прошло 4 сентября в Малом театре, где Клюев работал с 1969 года. В 2018 году у актера диагностировали рак легких.

«Ему надо было на процедуры, а он на репетицию ехал», — говорила вдова артиста Виктория Клюева.

По ее словам, супруг «был очень сильным человеком» и безумно любил свой театр.

Помимо многочисленных театральных и киноролей Борис Клюев известен по ситкому «Воронины», в котором сыграл Николая Петровича Воронина. Анна Фроловцева играла в сериале его жену Галину.