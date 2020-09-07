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    07 сентября 2020, 21:27

    Анна Фроловцева из «Ворониных» прокомментировала слухи о болезни

    Екатерина Земская, Кирилл Фролов

    Актриса Анна Фроловцева не появилась на похоронах своего партнера по сериалу «Воронины» Бориса Клюева. Поползли слухи о том, что у Фроловцевой проблемы со здоровьем. Она рассказала «360», что сдала тест на коронавирус.
    Анна Фроловцева из «Ворониных» прокомментировала слухи о болезни

    Фроловцева заявила, что находится дома, ее не госпитализировали.

    Я дома. Немножечко простывшая. Анализ [на коронавирус] сдала — жду, когда будет результат.

    Анна Фроловцеваактриса

    Борис Клюев скончался 1 сентября. Народному артисту России было 76 лет.

    Прощание прошло 4 сентября в Малом театре, где Клюев работал с 1969 года. В 2018 году у актера диагностировали рак легких.

    «Ему надо было на процедуры, а он на репетицию ехал», — говорила вдова артиста Виктория Клюева.

    По ее словам, супруг «был очень сильным человеком» и безумно любил свой театр.

    Помимо многочисленных театральных и киноролей Борис Клюев известен по ситкому «Воронины», в котором сыграл Николая Петровича Воронина. Анна Фроловцева играла в сериале его жену Галину.

    Новости SMI.FM