Анна Большова объяснила причину выхода на сцену МХАТ им. Горького

Артистка исполнила роль Любови Раневской в премьерной постановке «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова.

Летом ей позвонил художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков. Большова давно знакома с ним, работали вместе приблизительно 17 назад.

«Он предложил роль, от которой невозможно отказаться», — сказала Большова.

В ее родном «Ленкоме» к подобным творческим экспериментам относятся спокойно — это специфика актерской работы.

«Есть основное место работы, а жизнь такова, что параллельно мы много что делаем. Это нормально. И понятно, что в театре, которому ты служишь, много актеров и не так много ролей», — объяснила Большова.

Даже «самые великие актеры» могли по 10 лет трудиться без премьерных ролей. Дать всем главные, значимые роли невозможно, пояснила артистка. Поэтому стоит соглашаться на интересные предложения, которые не идут вразрез с основным местом работы.