Аня Тейлор-Джой сыграет в фильме с Рэйфом Файнсом

Актриса Аня Тейлор-Джой, получившая известность после роли гениальной шахматистки в сериале «Ход королевы», сыграет в комедийном триллере режиссера Марка Майлода под названием «Меню». Об этом рассказало ИА NationNews со ссылкой на издание The Deadline.

Также одну из главных ролей в фильме исполнит британский актер Рэйф Файнс, сыгравший в таких фильмах как «Список Шиндлера», «Английский пациент», «Отель „Гранд Будапешт“».

Подробности сюжета создатели пока не раскрывают. Известно, что действие черной комедии будет разворачиваться на острове, где находится фешенебельный ресторан, прославившийся своим экзотическим меню. Повара ресторана сыграет Файнс, а Тейлор-Джой исполнит роль посетительницы этого загадочного заведения.

Также поклонники актрисы ожидают выход фильма «Северянин» с ней в главной роли — он должен появиться в прокате уже в следующей году.